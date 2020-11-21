植物知多啲｜「假菠蘿」原來叫露兜樹　葉可包糉織籃　根為廿四味材料 (09:37)

生於海岸邊 氣根助抓緊泥土

詹志勇表示，露兜樹是常綠大灌木或小喬木，屬露兜樹科，常生長於海岸邊，可耐受海風及土壤中的鹽分，又可適應泥土鬆散、大風、水分較多的惡劣環境，生長大量飛扶氣根（flying buttress roots）抓緊泥土。雖然露兜樹可生於鹹淡水交界，但並不屬紅樹林樹木，只能生長於紅樹林的邊緣位置。

味道不討好 葉可織草裙籃子

露兜樹的果實由多個小核果聚生而成，成熟時會由青色轉為橙紅色，可浮於水面藉海水漂浮傳播種子。本港的露兜樹一般為野生，但在太平洋島嶼、東南亞地區及澳洲的原住民則會當果樹種植，生食或熟食，且會從葉子提取纖維再編織成生活用品（如草裙、籃子及氈子）等。

環保基金鹽田梓小島生態體驗計劃項目統籌組長石果豐補充，鹽田梓生長了不少露兜樹，果實無毒、微甜，可食用但口感如粉糊，味道不太討好，故不為本地人食用。

文：黃詠賢

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