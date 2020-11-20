葉劉淑儀：現時立法會「前所未有寧靜」 (21:45)

對於港澳辦常務副主任張曉明提到愛國愛港者治港、反中亂港者出局，葉太表示愛國是從政及做公職的先決條件，她指出早前在基本法頒布30周年法律高峰論壇上，不少資深官員均引述已故領導人鄧小平指「愛國是治港者先決條件」。她又稱本港從政的報酬比從商低，又要被「起底」、改花名，不是人人接受，「要有返咁上下面皮」。

席上的立法會前主席曾鈺成笑言，若說他過去做立法會主席時處事太寬鬆，令議會墮落，他屬「難辭其咎」。他表示，愛國是治港者先決條件，但治港者同樣需要能力、承擔、選民支持。

曾鈺成：如果我是特首，我一早已辭職

有台下觀眾問及曾鈺成，若他現時是特首會如何處理現時局勢，曾鈺成笑言「如果我是特首，我一早已辭職」。至於如何評價現屆政府，他稱不便評分，但引述退休港澳辦官員稱香港政府有其優點，同時有不足之處，不過政府現遇到的困難屬前所未見，他同意有關說法。他又認為處理本港現今的問題，需要有政治智慧和技巧的政治人才，而他記得特首林鄭月娥則曾說過，政府官員是能幹，但並非政治人才。

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