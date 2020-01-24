上呼吸道感染｜再多8小學爆上呼吸道感染　涉170學童 (21:30)

新增8宗爆發個案：

．香港仔滬江維多利亞學校：涉及25名介乎6至9歲學童，最早個案11月6日發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀，其中16人已求醫

．筲箕灣官立小學：涉及21名介乎6至11歲學童，最早個案11月11日發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀，其中8人已求醫

．大角咀路德會沙崙學校：涉及20名介乎6至12歲學童，最早個案11月8日發病，出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀，其中16人已求醫

． 路德會聖馬太學校（秀茂坪）：涉及20名介乎7至10歲學童，最早個案11月14日發病，出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀，全部已求醫

．南元朗官立小學：涉及26名介乎6至11歲學童，最早個案11月10日發病，出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀，其中6人已求醫

．鰂魚涌香港嘉諾撒學校：涉及21名介乎6至9歲學童，最早個案11月5日發病，出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀

．中西區己連拿小學：涉及18名介乎6至9歲學童，以及4名職員。最早個案11月6日發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀

．香港仔聖公會田灣始南小學：涉及19名介乎6至9歲學童，以及兩名職員。最早個案11月14日發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀

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