警破中介騙案拘7人　有律師借貸被騙80萬 (20:45)

警方今（20日）表示，今年7月至11月接到多名事主舉報，稱收到來電聲稱為大型本地銀行的職員，能提供低息貸款。當事主表示有興趣，騙徒會將其轉介至其同黨，同黨訛稱為中介公司職員，並會以即時通訊軟件聯絡，相約對方到時租商務中心、咖啡店或餐廳見面，要求對方簽署承諾書及開立戶口，將相等於貸款金額10%的保證金存入該戶口，並承諾若貸款未能成功批核，會退還保證金。惟騙徒收到保證金後會失去聯絡，警方表示，在部分個案中，騙徒訛稱因為新型冠狀病毒疫情，可以毋須見面、透過電話提交表格申請貸款。

警方於11月10日採取行動，成功在尖沙嘴阻止女騙徒騙取一名女子5萬元。警方拘捕該名女騙徒，並連同其後的行動，先後在全港各區拘捕共5男2女，年齡26至68歲，報稱文員、侍應、送貨員及無業，全部獲保釋，警方不排除更多人被捕。

警方指出，案件涉及至少23名事主，年齡30至75歲，涉及金額共252萬元，當中包括專業人士、勞工階層、退休的人等。據了解，各人損失5萬元至80萬元不等，其中一名律師被騙80萬元。他原欲借貸400萬，騙徒向他收到40萬元「保證金」，其後聲稱未能成功借錢，要求該律師再存入另一筆40萬元「保證金」。