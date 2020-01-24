22歲公大生肩撞警長胸　阻差罪成囚8周　官：警長不會對無辜者「惡人先告狀」 (20:15)

裁判官王詩麗裁決時稱，本案爭議在於被告馬梓軒（22歲）是否故意肩撞警長黃翊碩，令警長心口疼痛。

被告自辯稱警長突然撞其右肩，王官拒絕接納其說法，表示正常人無辜被警員推撞，理應站在原地，但被告急速逃走，反應異於常人。被告又稱警長狀似欲打人，自言害怕受襲才逃跑，王官強調警長不會對無辜者「惡人先告狀」，認為被告砌詞狡辯。

王官裁定作供警員誠實可靠，又稱被告目睹警長追捕可疑男子後大叫「快啲走」，並用力撞警長心口，耽誤警長追截疑犯，裁定被告罪成。

王官判刑時引述「龔逸勤襲警案」及「羅敏聰侮辱國旗案」，律政司在該兩案申請刑期覆核，上訴庭後來改判兩人監禁。王官稱同類案件要判阻嚇性刑罰，加上被告被捕後在現場情緒高漲，斥被告的行為如「火上加油」，加重案情嚴重性。

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