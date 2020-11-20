周星馳遭于文鳳追討佣金　于文鳳自稱非向男友索錢的人　寧要鑽石作禮物 (19:20)

被問到她用周星馳的資金投資失利時，于文鳳承認投資失利1300萬元，亦沒有作出賠償，但她稱原本只用周星馳的資金作穩健投資，但周星馳一次卻向她說「我母親投資獲利比你還要多」，于文鳳才決定投資高風險產品，終導致蝕錢，但于文鳳強調，並非怪責周星馳母親。

周星馳一方又透露，于文鳳2007年曾以電郵向周星馳姊姊周文姫說「等錢洗」。于文鳳承認有此事，但稱「等錢洗」只是開玩笑，解釋這說法是由於她幫助周星馳工作5年均無報酬，心有不甘才索錢，又説若她要錢，「我家庭也能供養我，他們對我很好」。

周星馳曾有意一口氣掃比華利山10單位

至於大埔比華利山物業，于文鳳稱發展商曾聯絡周星馳，以「VIP」套餐推銷，即付一成首期後不用供樓，直至覓得下一手買家。于文鳳說周星馳當時很感興趣，打算一口氣買10個單位，惟她覺得太高風險，經過一輪勸導下，周星馳改為購買3個單位。

周星馳一方指出，比華利山發展商接洽周星馳，絕非因為于文鳳穿針引線，而是因為「周星馳是周星馳」。于文鳳認同，稱因為周是「超級巨星」，但說她叫周星馳減少買入單位亦是投資建議一部分。案件下周一（23日）續審。

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