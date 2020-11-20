留學生藏雷射筆伸縮棍判入更生中心 (18:16)

現已19歲的被告楊浩上月23日被裁定罪成後，至今已被還押近一個月。鄭官判刑時透露，被告為家中獨子，中三時到加拿大升學；案發時集會獲不反對通知書，但被告因持有兩項武器，故裁定被告罪成後，先為被告索取教導所及勞教中心報告，惟報告稱他運動耐力差，建議考慮判被告入更生中心，鄭官再押後判刑兩周，以索取更生中心及青少年罪犯報告。

鄭官明言，被告毫無悔意，在報告中仍堅稱當日只是相約母親交收用作自拍的伸縮棍，認為要公開譴責及加諸懲罰，表達法庭對公眾安全的關注。

鄭官又稱，被告的行為改寫了他的人生，但他仍有一段漫長人生路要繼續走，希望他自我反省、洗心革面、認清是非黑白；若他日後仍以香港為家，必須奉公守法，與人互相尊重、消除成見，共同為香港建設和諧社會。

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