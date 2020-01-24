去年MegaBox穿梭巴士奪命車禍　涉事司機認危駕囚2年3個月、停牌5年 (17:30)

去年9月12日九龍灣德福廣場發生奪命車禍，一輛往來MegaBox商場的穿梭巴士在該處巴士站駛出時，突然加速撞上行人路石柱，導致一死兩重傷，11名乘客輕傷。肇事司機早前承認一項危險駕駛導致他人死亡罪，以及兩項危險駕駛導致他人身體嚴重受傷罪，今（20日）在區域法院被判囚2年3個月、停牌5年。
法官勞潔儀判刑時引述辯方求情指稱，認罪的被告鄭秉富（53歲）稱當時已上班逾10小時，出車後才發現有行人過路，欲收掣時卻誤當油門為腳掣，在電光火石間釀成意外，現已深感後悔，亦有向死傷者及家屬道歉。
不過勞官指出，案情嚴重，被告應對現場環境非常熟悉，從閉路電視可見被告出車時已超速，進入行車線中間無障礙物，應可清晰看到行人，最終釀成一死兩重傷的意外，另有11名乘客受輕傷，故判他即時監禁及停牌。
控方案情透露，男死者許世賢（終年38歲）在案發後遭夾在石柱與巴士間，胸口及腹部等多處重創，內臟外露，送院搶救後不治。兩名女重傷者亦多處骨折，其中杜嘉琪要住院兩個月，接受14個月的物理治療後，現仍要借助枴杖步行；陳淑云亦患上創傷後遺症。
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