新冠肺炎｜今增26宗確診9宗源頭不明　有女患者曾到「百樂會懷舊歌舞」約百人須檢測 (17:10)

9宗源頭不明個案：

．個案5498：昨（19日）公布初步確診73歲男子，居於屯門山景邨景安樓，11月13日發病

．個案5499：昨公布初步確診27歲男紮鐵工人，居於何文田邨適文樓，在元朗一個地盤工作，11月15日發病，他的一名密切接觸者亦確診（個案5506）

．個案5501：昨公布初步確診61歲女子，居於沙田河畔花園F座，在沙田翠華花園C座任早更保安，11月17日發病，她的一名家人亦確診（個案5505）

．個案5504：昨公布初步確診63歲男的士司機，居於將軍澳寶林邨寶泰樓，11月16日發病

．個案5507：49歲男子，居於藍田麗港城17座，在新蒲崗泰景工業大廈工作，11月17日發病

．個案5509：42歲女子，住在將軍澳東九龍皇冠假日酒店，從日本來港探親，潛伏期間曾與親友吃飯，11月15日發病

．個案5510：昨公布初步確診59歲家庭主婦，居於寶馬山花園1座，11月14日發病

．個案5512：昨公布初步確診64歲家庭主婦，居於旺角通菜街利民大廈，11月17日發病

．個案5518：67歲家庭主婦，居於荃灣國瑞路海壩新村，11月18日發病，11月16日曾到尖沙嘴河內道「百樂會懷舊歌舞」，與患者同桌及曾接觸者會送檢疫，衛生防護中心會盡快通知其他在場者做檢測，約有100人，但暫未取得詳細名單

3宗與其他個案有關連：

．個案5497：昨公布初步確診37歲男子，居於屯門山景邨景安樓，為個案5498的家人。他有特殊教學需要，在扶康會山景成人訓練中心接受培訓

．個案5505：73歲男子，為確診61歲女保安的家人，無病徵

．個案5506：24歲女子，為確診27歲男紮鐵工人（個案5499）的密切接觸者，11月11日發病，曾去Staycation

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