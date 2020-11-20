周星馳遭前女友于文鳳追逾7000萬佣金　女方被質疑忘記細節 (16:00)

周星馳一方多次向于文鳳指出，她在申索書等法律文件中，所提及的分佣協議詳情，如日期等均與她庭上所述不乎，質疑她事實上忘記事件細節，如今只虛構供辭符合原告方的案情。

于文鳳承認，該些文件的字眼有出錯，但強調自己如庭上所述般告訴律師，或是律師手民之誤，她覆檢時又沒看清楚，才簽妥文件。

至於涉案「天比高」12號屋，周星馳一方形容此是周的「夢想之屋」。于文鳳則稱，周星馳把持不定，想法隨時轉變，「到處都是他的夢想之屋，夢想大廈，銅鑼灣，灣仔⋯⋯」，又說12號屋是「所有人的夢想之屋」，律師聞言笑稱：「這是我們能一致認同的」。

于文鳳又稱，2004年投標「天比高」12號屋時，周星馳原本只願斥資2.6億元，但出價太低，她遂建議周斥資起碼3億元，終以約3.2億元買入。于文鳳認為，以該物業的地段、景觀，有酒窖等設施，3.2億元屬「正常」價錢，絕非昂貴，又稱若物業不自住，碰到心儀投資者再轉售，亦必保值獲利。

惟于文鳳透露，周星馳知悉物業買入價比預算高時，曾一度「縮沙」，打算「撻訂」，若非于文鳳向不同銀行及投資者尋求協助，周星馳不會順利買入物業。案件今午續審。

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