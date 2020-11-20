新冠肺炎｜梁卓偉：新冠病毒散播廣泛　籲政府設定點檢疫酒店 (14:48)

梁卓偉稱，現在的確診個案早於一周前已感染，實施防疫措施一般亦要一、兩周後才見效，整體會有兩、三周滯後，他呼籲當局即時收緊防疫措施，「等到每日雙位甚至三位數確診時才做就太遲。」

收緊措施方面，梁卓偉認為，相較於影響大多數市民日常生活的酒樓、食肆，更應先叫停非市民日常必須和急須的活動，特別是室內空氣不流通、難戴口罩、難保持手部衛生、難做1.5米社交距離的場所活動，應可免則免。

檢測方面，梁卓偉稱目前檢測量需以倍數計提升，為高危者盡檢，又需要方便「打工仔」，包括現有所有檢測站、收發樣本瓶時間需盡快延長服務時間和倍增服務點，每個地鐵站都應設樣本收發站，在所有加油站設收發點方便司機檢測，目標應要做到「如買罐汽水般方便」。對於「手停口停」的確診者，應考慮提供補貼。

對於第三波疫情有多達98人喪命且大多涉及院舍，梁卓偉稱所有院舍員工和院友都應恆常檢測，不能再拖，否則「對佢哋唔住」。

他說，從基因排序分析上看到本港第三波疫情已完結，但在9月底起的兩、三星期，抵港者在酒店檢疫期間將病毒帶入社區，他呼籲政府盡快堵塞漏洞，設定點檢疫酒店，避免與本地客混集或透過員工傳播。對於港府認為設定點酒店有困難，他指出每日有1500至2000人經機場抵港，除同住家人，估計要1萬多間房間做檢疫，「無市場？無太大可能」，又認為應有不同等級的酒店參與供選擇。

梁卓偉不反對短暫而迫不得已的停課，認為目前有鼻病毒、腸病毒、新冠肺炎共兩、三種病毒夾擊，加上很多學校出現爆發，需要用大量資源逐間學校調查、採樣化驗，看是否正爆發新冠肺炎，會令處理上出現分身不暇，希望先透過停課截斷傳播鏈。

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