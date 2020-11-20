周梓樂死因庭｜另一小隊副指揮官：行動完畢仍不知尚德停車場有傷者 (13:20)

林華平表示，第1隊車隊當晚零時57分由寶康路急步推進到廣明苑廣昌閣，其間留意不到尚德停車場A上有人移動。他表示，到達廣昌閣時遇到地面的黑衣示威者向他擲玻璃樽，故發出2發布袋彈撃中2名擲物者。

他續說，第1小隊在唐俊街近廣明苑迴旋處設防線，以保護分別在尚德邨及尚德停車場A掃蕩的第3及第4小隊；至1時27分，他收到指示撤退，但有示威者佔據路面及停車場，他警告後隊中一名身處唐俊街的警長，在1時37分起向停車場射3發催淚彈，但看不見彈頭着陸點。

死因裁判官高偉雄問林華平，行動時有否配戴可跟第3及第4小隊的指揮官溝通的通訊機，他表示有；至於有否從通訊機得知停車場發現有傷者，他說「當日沒收到此資料」。

其後代表死者家屬的大律師鄭淑傳盤問林華平時，林多番質疑其問題。當鄭大狀問他是否「身先士卒」帶領隊員入廣明苑，林質疑為何有此形容。高偉雄遂提醒鄭大狀不要有太多爭議，又提醒林華平「你直接答問題，唔好咁多問題」。

林華平作供後，高偉雄透露下周一（23日）將傳召一名市民證人。據了解，該名證人早前應周梓樂父親的呼籲向死因庭提供資料。

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