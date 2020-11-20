新冠肺炎｜袁國勇：第四波疫情似乎已開始　檢疫期應延長多7日 (11:54)

袁國勇稱，歐美疫情十分嚴重，聖誕節假期會有大量留學生回港，「一係停晒所有班機，但咁做不人道」，他認為可考慮暫停來自高危地區的航班入境，以及延長回港者的檢疫期，首14天強制檢疫，之後加7日家居隔離，並再進行檢測，確保無問題才准進入社區。

他表示，本港至今入境防疫做不到滴水不漏，亦未能控制食肆酒吧、Staycation等高危群組傳播；而本港一直未能斬斷隱性傳播鏈，是因未能令有病徵者接受強制檢測，強調現在是時候考慮啟動有病徵者強制檢測，「呢樣真係同政治、人權無關係」。他又呼籲市民合作，拍下曾到過的地方，幫助衛生署追蹤，以免減慢追蹤及隔離。

袁國勇今早亦在灼見名家周年論壇上被問及，香港政府應否效法內地強制全民檢測，他稱內地做全民檢測是分成每個小區進行，例如青島爆疫，有關小區市民不可隨處移動，市民出門有閉路電視和手機應用程式追蹤，但在香港不可能限制全民不可走動，而且檢測力不足。他稱「香港不似歐美，亦不似中國內地，香港有一國兩制的好處，亦有一國兩制的壞處」。

對於香港生物科技研究員顧小培稱有資料顯示意大利才是新冠病毒源頭，袁國勇稱從時間線看確是中國先爆疫，而非意大利，所以相信病毒源自中國。

另外，食物及衛生局前局長高永文出席同一論壇時，被問及疫情反覆下當局應否宣布停課，他稱現在或許是時候推動強制全民檢測，否則確診數字要清零會有難度，「不斷停課、復課，這樣會沒完沒了，亦無人會與我們通關」。

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