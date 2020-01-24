新冠肺炎｜今增26宗確診　Starlight Dance Club群組增9人染疫　逾40宗初步確診 (16:41)

Starlight Dance Club群組增9人染疫：

．個案5500：昨（19日）公布初步確診31歲外籍男子，曾與兩友人到過Starlight Dance Club。

．個案5502：63歲女子，無病徵

．個案5503：65歲女子，無病徵

．個案5511：73歲男子，與早前曾到Starlight Dance Club的確診者在工作上有接觸，無病徵

．個案5513：35歲男子，11月18日發病

．個案5514：31歲男子，11月18日發病

．個案5515：29歲男子，無病徵

．個案5516：35歲男子，無病徵，他的一名家人亦初步確診

．個案5517：56歲女子，無病徵

【12:44】食物及衛生局長陳肇始表示，今日新增26宗確診個案，包括21宗本地感染個案，涉及跳舞群組、Staycation群組、的士司機及主婦，患者分別居於不同地區，另有30宗初步確診個案。

【11:40】消息稱，本港今新增約26宗新型冠狀病毒確診病例，衛生防護中心今日設疫情記者會。

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