新冠肺炎｜許樹昌：若個案急升第四波疫情蓄勢待發　應煞停大型室內活動 (11:11)

許樹昌指出，現時情況與第三波疫情相似，早期只有單位數的個案，有時沒本地個案，但突然個案又達雙位數，而源頭不明個案遠超過個案數目兩成，而昨（19日）公布的源頭不明個案遍佈港九新界，證明隱形傳播鏈比較廣泛。

他表示，若未來一兩天確診個案繼續上升，大型室內活動應全部「煞停」，包括大型演唱會，稱在人多場合中群眾即使已分隔，但第四波疫情來勢洶洶，仍應盡量避免大型室內活動。他稱，現時幼稚園及小學爆發鼻病毒及腸病毒，若之後一至兩天感染數字持續高企及源頭不明的感染比例仍高，建議教育局考慮全港小學或以下停課。

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