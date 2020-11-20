男子將軍澳大廟灣浮潛遇溺亡　遺孀︰丈夫顧家疼惜子女是家中支柱 (15:55)

警方到場調查。現場消息指出，廖男於將軍澳堆填區一個地盤工作，昨日下班後相約妻子及友人進入第137區填料庫，到填料庫南部對開大廟灣捉魚及浮潛，其間發生遇溺事故。

據了解，事主阿邦為家中經濟支柱，與妻子育有分別12歲及7歲的子女。廖太目擊丈夫遇溺口吐白沬，今午（20日）接受訪問時難掩哀痛，泣不成聲。廖太形容丈夫是老實大好人，對朋友好亦疼惜妻兒，任鋪瓦工購取每月約3萬元收入獨力支撐家庭，於2016年成功「上車」買入現時一家四口居住的居屋單位，樓宇目前仍需供款。

廖太稱丈夫非常疼愛一對子女，每日堅持送子女上學，每年9月1日開學日必定告假陪伴子女上學。子女亦十分孝順，每日傍晚會到巴士站接爸爸下班，長子每逢父親節均會煮豐富早餐給爸爸。她憶述，某年阿邦生日，兩兄妹更特意訂造一個「最佳爸爸獎」頒予阿邦，形容一家人感情要好。

廖太表示，阿邦有潛水牌，玩浮潛多年，熟水性，昨日趁水質較清相約友人一同浮潛，她亦陪同丈夫赴會。事發時，阿邦與友人於昨晚約9時下水，其間阿邦上水，稱擔心友人單獨在遠處浮潛有危險，遂再下水尋找友人，惟其後友人上水後阿邦卻失去蹤影，及至友人救起阿邦時，他已口吐白沬陷入昏迷。

「佢應承咗今日同阿仔去剪頭髮……下星期我哋結婚12周年，佢仲應承咗買嘢送畀我……」廖太表示阿邦身體沒有病痛，亦曾多次到事發地點潛水，一直相安無事，如今意外溺斃，一家三口倍感徬徨。

廖健邦家屬捐款資料：

戶口：中國銀行（香港）

戶口名稱：Hui Wxx Tx （廖太）

戶口號碼：012-785-1-025401-2