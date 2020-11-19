涉強吻青年圖制止拍攝　六旬退休女警：信唔信我再惜你？ (19:10)

被告吳葉淑芬（67歲）報稱已退休，辯方透露她曾任警員，其丈夫也是警員。吳葉淑芬被控於去年9月5日在深水埗海麗邨海和樓公園非禮及兩度襲擊男子X。

事主X在屏風後作供稱，他在寓所附近目睹約百人爭執，有人包圍一名身穿紅衣的女子，他遂拿起手機拍攝事件，其間，身穿碎花裙的被告突然質問他「點解影我？」他反問為何不可拍攝，被告就往前傾，親吻其嘴唇一下，他隨即後退幾步及抹嘴。

X表示事後繼續拍攝，被告揚言「信唔信我再惜你？」，並且兩度拍打其手機，其間手機撞到他面部，令他感「小小痛楚」。警方到場後，將被告及X一同帶返警署拘捕，X稱有警員建議兩人和解，但他表明不願意。

辯方問X事前是否知悉被告是前警員，他表示不知道。在辯方盤問下，X否認他拍片是為了對被告「起底」。

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