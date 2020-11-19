周星馳遭前女友于文鳳追逾7000萬佣金　于文鳳：不是「白做」 (18:52)

于文鳳稱，她1997年與周星馳拍拖時，在物業投資方面不算太有經驗，相反周星馳當時已有所投資，她亦知道對方在中半山有不少豪宅投資。于文鳳否認從周星馳身上學習投資，稱自小便從父親及兄長學習。

于文鳳透露，首次幫助周星馳時兩人仍是朋友；她與周星馳拍拖後，應對方要求辭工，幫他處理電影版權及物業投資項目，銜頭「物業顧問」，月薪2萬元。

于文鳳憶述，2002年聖誕前夕，周星馳說要送她一輛單車，于文鳳稱她不需要單車，向周星馳要求分佣10%獲答應。于文鳳在盤問下被問及為何不白紙黑字寫下分佣要求，她說因信任對方，不覺得有此需要。

于文鳳說，其兄當年曾問她為何對周星馳的業務出心出力，兩人是否要結婚，她否認並說周星馳不相信婚姻，亦稱她不是「白做」，周星馳會給她佣金。于文鳳稱，兩人在協定佣金時，是以英語對話，又說她會幫周星馳訓練英語，協助他到荷李活發展。

聆訊明（20日）續。

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