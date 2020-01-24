五眼聯盟促恢復被DQ議員資格　外交部駐港公署：外部勢力插手港事務注定失敗 (18:16)

外交部駐港公署今午發出公告，譴責「五眼聯盟」詆譭人大常委關於香港立法會議員資格問題的決定，抹黑中央，肆意插手香港事務和中國內政，強調從中央層面處理相關憲制問題作決定合理、合法、合憲，並指出其他國家均要求公職人員效忠國家，批評「五眼聯盟」的指摘是雙重標準。

公署發言人指出，《中英聯合聲明》的核心是中英關於中國收回香港及有關過渡期安排，強調《中英聯合聲明》沒有賦予英方在回歸後干預香港事務的權利，其他外國更沒有資格和權利以該聲明為藉口對香港事務說三道四，敦促有關國家立即停止採取雙重標準，稱任何外部勢力插手香港事務和中國內政「注定失敗」。

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