五眼聯盟促恢復被DQ議員資格　外交部駐港公署：外部勢力插手港事務注定失敗 (18:16)

全國人大常委會本月11日作出《決定》，4名本港立法會議員經「依法認定」不符合擁護《基本法》和效忠特區，即時喪失議員資格（DQ）。「五眼聯盟」周三（18日）發表聯合聲明，美國國務卿蓬佩奧聯同澳洲、加拿大、新西蘭和英國的外長，重申《決定》削弱香港高度自治和自由；敦促中國政府恢復該些立法會議員的資格。外交部駐港公署今（19日）回應「五眼聯盟」的聯合聲明，表示不滿和堅決反對。
外交部駐港公署今午發出公告，譴責「五眼聯盟」詆譭人大常委關於香港立法會議員資格問題的決定，抹黑中央，肆意插手香港事務和中國內政，強調從中央層面處理相關憲制問題作決定合理、合法、合憲，並指出其他國家均要求公職人員效忠國家，批評「五眼聯盟」的指摘是雙重標準。
公署發言人指出，《中英聯合聲明》的核心是中英關於中國收回香港及有關過渡期安排，強調《中英聯合聲明》沒有賦予英方在回歸後干預香港事務的權利，其他外國更沒有資格和權利以該聲明為藉口對香港事務說三道四，敦促有關國家立即停止採取雙重標準，稱任何外部勢力插手香港事務和中國內政「注定失敗」。
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