新冠肺炎｜今錄20宗初步確診　27歲紮鐵工曾參與Staycation　黃加慶憂疫情或急速反彈 (18:37)

本港今日（19日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案，當中兩宗本地個案感染源頭不明。此外，今日有約20宗初步陽性個案，遍佈全港多區，大部分屬本地個案，包括一名的士司機，以及一名曾在潛伏期與友人到酒店staycation（住宿度假）的紮鐵工人。衛生防護中心總監黃加慶表示，上述初步確診個案若證實確診，將證明社區傳播鏈正在增加，疫情有可能「急速大反彈」。
初步確診的27歲男紮鐵工人居於何文田邨適文樓，在元朗一個地盤工作，衛生防護中心將向地盤公司逾百名員工派發樣本瓶，該紮鐵工的12名同事則送往檢疫中心。紮鐵工於11月15日發病，潛伏期間，於11月7日曾與數名朋友到位於西九的香港遨凱酒店staycation，參與生日派對。
屯門山景成人訓練中心須暫停開放
73歲男子與其家人37歲男子初步確診，兩人居於屯門山景邨景安樓。37歲男子有特殊學習需要，每日會到扶康會山景成人訓練中心，中心約7名學員及部分職員須檢疫；訓練中心須暫停開放一段時間。
居寶林邨的士司機初步確診
居於將軍澳寶林邨寶泰樓的63歲男的士司機亦初步確診，他是早更司機，的士（車牌KB4484）與一名夜更及一名替更司機共用，兩名司機均須檢疫。
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