Starlight Dance Club疑爆發群組感染　本港今增12宗確診兩源頭不明 (16:37)

截至今日（19日）凌晨零時，本港新增12宗新型冠狀病毒確診個案，當中4宗屬本地感染（兩宗源頭不明），其餘8宗為輸入個案。衛生防護中心總監黃加慶表示，今日另有約20宗初步陽性個案，大部分為本地個案。
其中一名確診者75歲女商人（個案5487），曾在傳染期間到灣仔一所Starlight Dance Club，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱該處疑有群組爆發。個案5487詳情如下：
．居於東半山司徒拔道威利閣，在中環擺花街一號廣場上班
．11月16日發病
．傳染期間曾於11月14日下午3時至5時到灣仔駱克道三湘大廈的Starlight Dance Club
．目前至少5名初步確診者曾在11月13或14日到過Starlight Dance Club
．有兩名初步確診者為跳舞導師，曾到上環Heavenly Dance教跳舞
．張竹君稱，據聞當日有現場音樂表演，中心仍在調查
衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，於11月14日曾到Starlight Dance Club的市民或跳舞導師聯絡衛生防護中心。
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