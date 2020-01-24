Starlight Dance Club疑爆發群組感染　本港今增12宗確診兩源頭不明 (16:37)

其中一名確診者75歲女商人（個案5487），曾在傳染期間到灣仔一所Starlight Dance Club，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱該處疑有群組爆發。個案5487詳情如下：

．居於東半山司徒拔道威利閣，在中環擺花街一號廣場上班

．11月16日發病

．傳染期間曾於11月14日下午3時至5時到灣仔駱克道三湘大廈的Starlight Dance Club

．目前至少5名初步確診者曾在11月13或14日到過Starlight Dance Club

．有兩名初步確診者為跳舞導師，曾到上環Heavenly Dance教跳舞

．張竹君稱，據聞當日有現場音樂表演，中心仍在調查

衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，於11月14日曾到Starlight Dance Club的市民或跳舞導師聯絡衛生防護中心。