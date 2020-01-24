不展示警員編號違《人權法》　官：行動呼號非個人獨有　執勤須展獨特標誌 (16:30)

周家明指出，相關標誌不一定為警方的警員編號（UI編號），但有關標誌必須獨立於每一名警員，以及置於顯眼的位置，讓事主和目擊證人有合理機會辨認出個別警員。周家明說，識別警員的機制不應只由警方內部程序執行，否則事主將完全，或很大程度上受警方擺佈，由警方決定是否對個別警員作出法律或紀律處分。

至於速龍和防暴警員分別展示「Alpha ID」和行動呼號作識別，周家明形容有關編號非警員個人獨有，有警員甚至拒絕展示，或用物件遮擋，又形容速龍警員的「Alpha ID」只在頭盔後方展示，增加有效辨認個別警員的難度，案中亦沒證據顯示，警方曾採取適當措施，確保警員正確地展示有關編號。

就警方擔心遭受起底風險，周家明表明完全明白有關顧慮，但上述顧慮不應凌駕調查警員涉違反《人權法》的制度，而警員展示獨有編號或標記，亦不會直接導致被起底。

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