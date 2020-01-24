李慧琼前議助等4人涉選舉舞弊　居民組織主席稱曾簽民建聯提供「支持同意書」 (16:12)

4名被告報稱無業，依次為鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲）、陳惠娟（50歲）及李謀（50歲）。控辯雙方承認的事實指稱，次被告在2017年3月至2018年8月間，受聘於李慧琼立法會議員辦事處擔任兼職議員助理，之後因病沒有繼續工作。

承認事實指出，立法會九龍西議席補選在2018年3月11日舉行，海麗邨位於選區範圍。投票日前一周，次被告透過WhatsApp要求首被告收集海麗邨居民的姓名及電話號碼等，首被告及後將第三及第四被告的個人資料交予次被告。

直至投票日，首被告提醒第三及第四被告投票予鄭泳舜，第四被告並非補選的登記選民，卻聲稱他已投給鄭泳舜。鄭泳舜最終勝出補選，眾被告同年9月至10月被捕。

海麗邨居民組織「海麗之友社」主席黃藹莹供稱在投票日前，有民建聯職員向她展示「支持同意書」表格，她遂以主席身分簽署，並批准民建聯在會址門口貼海報，但為免惹賄選嫌疑，她在2018年上旬叫停派物資活動。