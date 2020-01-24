周梓樂死因庭｜警認催淚彈頭降落停車場平台屬估計　發催淚彈時間以傳令員紀錄為準 (15:24)

同隊隊員、警員嚴卓勳表示，行動前沒有訓示要求他記錄每次發催淚彈的時間。另一名同隊隊員、警員方震國作供說「應該要自己記錄（開槍）時間」，但行動前沒相關訓示，他亦因為現場情況緊張而沒有看手表。

另外，楊樂欣供稱去年11月4日凌晨1時09分，向尚德停車場A二及三樓發射一枚催淚彈。她昨供稱彈頭着陸在停車場平台，今日在死因裁判官高偉雄追問下承認彈頭降落平台僅是估計。其後庭上播放新聞片段，畫面時間凌晨1時，片段傳出兩下槍聲後有煙在停車場二及三樓冒出，她再稱「畫面見到似係（射入停車場）」。

嚴卓勳出庭作供，承認自己當晚在1時09分，向停車場2樓10多個黑衣示威者發射催淚彈，彈頭進入停車場，其後人群散開，「見唔到有煙」。

研訊主任在庭上表示有市民願意提供更多資料，需要在今午處理。高偉雄宣布下午休庭。據了解，該市民與代表死者家屬的大律師鄭淑儀一方有關。

研訊明日（20日）再續。

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