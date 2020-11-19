中大研發「微生態免疫力配方」　助新冠肺炎患者加快康復 (14:30)

中大團隊在第三波疫情期間，即8至10月招募55名新冠肺炎住院病人參與研究，當中25人在28日間每日服用8粒「微生態免疫力配方」膠囊，另外30名病人無服用配方，兩組人均有接受標準的病毒治療。

研究發現，服用配方組的病人兩星期內所有病徵消失，包括一名最初要高濃度供氧的患者，兩周內毋須再接受供氧，發燒等所有病徵亦消失，而對照組整體只有52%病人達至此效；配方組有88%病人在16日內產生新冠病毒中和抗體，較對照組的63%高。此外，配方組的8種發炎指數亦明顯回落，有病人的腸道微生態失衡情況在一個月內出現明顯改善。研究中無發現有人出現副作用。研究正接受同行審閱。

中大醫學院院長陳家亮強調，「微生態免疫力配方」不是藥物，但研究數據顯示有望提升市民的抵抗力。中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟說，除少數嚴重感染患者和孕婦，相信其他人均可服用，希望下一步讓1000名普通市民試用配方，進一步分析成效。