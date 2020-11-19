男侍應去年萬聖夜非法集結判社會服務令　律政司上訴獲批改判監3個月 (14:15)

答辯人鍾嘉豪（24歲）報稱酒店餐飲接待員，今年6月他在東區裁判法院承認一項非法集結罪，即去年10月31日在中環擺花街連同他人非法集結，被判罰120小時社會服務令。

律政司一方指出，答辯人案發時拋擲麻包袋的行為，帶有鼓動性，容易令人效法，加上案發現場人數眾多，在場警力不足，裁判官原審時稱非法集結「溫和」，實屬錯誤。法官潘敏琦看畢現場片段後亦稱，案發現場多人與警對峙，屬「激烈行為」，有「一觸即發」的風險。

惟答辯方反指，原審裁判官已考慮案發時種種因素，判處社會服務令有懲罰性，不算輕判，此外答辯人已在公共設施髹油8小時。

上訴庭表示，原審判刑過輕，按案件的嚴重性，即時入獄乃唯一合適判刑選擇，故將判刑起點改為6個月，認罪後減刑至4個月，念及答辯人已履行8小時社服令，再減刑1個月，終判他入獄3個月。

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