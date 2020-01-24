中大畢業生校內遊行紀念反修例、扣押內地12港人　校方報警　教育局譴責 (20:28)

中大下午發聲明，稱有逾百人擅自在大學校園進行集會及遊行活動，涉嫌違反限聚令及《公安條例》，校方工作人員於現場持續多次作出廣播，呼籲人群停止聚集及盡快離開，以免疫情擴散及觸犯相關法例；而部分人展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，校方表示今早已經報警，並將相關遊行及集會情況即時通報警方。校方對有關人等的違法行為予以強烈譴責。

中大：畢業禮非政治表態場合

中大重申，畢業典禮是莊嚴的場合，絕對不是作政治表態及發放政治信息的場合，對於所有不尊重場合及不顧其他畢業生及其親友感受的不負責任行為，甚至觸犯國家安全的行為，校方深表遺憾並予以強烈譴責。中大又稱，任何學生或職員作出有損大學聲譽的行為，必定按紀律程序嚴正處理。

教育局譴責組織人群遊行集會

教育局今晚發稿稱，對有人於未經申請下組織人群到中大遊行及集會，在疫情中增加傳播疾病風險，並破壞校園安寧及公物，涉嫌干犯違法行為，予以強烈譴責。

據活動文宣，遊行從港鐵大學站附近的民主女神像集合，其後到去年中大爆發激烈衝突的二號橋，最後則到百萬大道解散。

約中午時段，有十多名應屆畢業生於民主女神像前手持黑色氣球，手舉「毋忘義士、釋放義士」、「SAVE 12」、等，並呼喊「一息尚存、抗爭到底」口號。遊行於約中午12時半開始，約50人參與，他們沿途高叫「Fight for freedom，stand with Hong Kong」、「光復香港、時代革命」。

大學站今日有多名保安駐守，並沿途跟從遊行隊伍。有保安多次以大聲公提醒，稱學生現正群眾聚集，稱有可能觸犯相關的防疫法例第599章，要保持社交距離，以免疫情擴散，並負上法律責任，其間參與遊行的人與部分保安起爭執。

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