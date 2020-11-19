新冠肺炎｜何栢良：輝瑞疫苗預防嚴重病患成效理想 (12:30)

美國藥廠輝瑞與德國BioNTech合作研發的新型冠狀病毒疫苗最後階段測試報告公開，顯示疫苗的有效率高達95%，而且沒有嚴重副作用，長者的有效率亦相若。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（19日）在商台節目稱，輝瑞疫苗針對預防嚴重病患成效相當理想，指出只有約2至3個百分比的人出現第三級副作用（第四級為最嚴重），出現疲倦、頭痛徵狀，認為情況良好。
但何栢良亦指出，輝瑞疫苗最大缺點是其屬於核酸疫苗，需在溫度攝氏負70度下儲存，若疫苗溫度於儲存、傳送期間長時間偏離正負10度的範圍，疫苗將作廢。
他又稱，據世界衛生組織表示，目前有11款疫苗進行第三期研究，全部疫苗能達至良好免疫反應，但不清楚免疫反應能維持多久。美國生物科技大廠Moderna周一（16日）宣布，初步分析數據顯示，其研製的新冠病毒疫苗在第三階段臨牀實驗中，呈現高達94.5%的預防感染比率。何栢良指出，最後階段臨牀實驗7月開始進行，觀察時間較短，疫苗半年至一年後有效保護會否大幅下降，仍是未知之數。
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