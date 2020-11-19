新冠肺炎｜何栢良：輝瑞疫苗預防嚴重病患成效理想 (12:30)

但何栢良亦指出，輝瑞疫苗最大缺點是其屬於核酸疫苗，需在溫度攝氏負70度下儲存，若疫苗溫度於儲存、傳送期間長時間偏離正負10度的範圍，疫苗將作廢。

他又稱，據世界衛生組織表示，目前有11款疫苗進行第三期研究，全部疫苗能達至良好免疫反應，但不清楚免疫反應能維持多久。美國生物科技大廠Moderna周一（16日）宣布，初步分析數據顯示，其研製的新冠病毒疫苗在第三階段臨牀實驗中，呈現高達94.5%的預防感染比率。何栢良指出，最後階段臨牀實驗7月開始進行，觀察時間較短，疫苗半年至一年後有效保護會否大幅下降，仍是未知之數。

新冠肺炎 相關報道：

疫苗95%有效 輝瑞日內申許可 長者效用相若 有望年底應市

消息：本港今增約12宗確診 兩宗源頭不明本地個案

研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組

機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站