防暴速龍不展示警員編號　高院裁定違反《人權法》 (10:44)

周官裁定，警方不展示警員編號的做法，違反《人權法》第3條。周官另裁定投訴警察課和監警會均未能有效處理針對警方的投訴，以及下令警務處長一方支付八成訟費予部分申請人。

楊子俊在facebook專頁回應指出，律師稱裁決內容較為複雜；若以訟費計算，他贏了八成，最重要的警方的決定違反《人權法》，監警會機制未能有效調查警察投訴。他又感謝所有為此案付出的律師和朋友，又稱需要把電話放到鐵餅盒內的會議，至今難忘。

他又說，警方和律政司會否在28天內提出上訴，仍待觀察；公義與否，言之尚早；但反修例運動的司法案件眾多，這僅是小勝一仗，五大訴求中的「撤銷示威者控罪」，至今尚未實現，他希望市民繼續關注和支持面對審判、身陷冤獄的示威者。

申請人為「守護孩子」成員陳基裘、去年6月12日右眼中槍的教師楊子俊、陳恭信、魯湛思、吳康聯、青年新政梁頌恆、「長洲覆核王」郭卓堅，以及香港記者協會，分別以5案提覆核。答辯人為警務處長。

申請方早前指出，警方去年修改《警察通例》，暫時豁免警員展示警員編號的規定，質疑警方為何改變有關規定，令公眾難以辨識個別警員，增加投訴警員不當行為的難度。答辯方則反駁，警員執勤時置身危險中，「起底」威脅屬近期考慮之一，行動呼號亦比警員編號更佳。

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