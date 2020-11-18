網上假扮女童騙少女裸照　一男子被捕 (23:33)

將軍澳警區重案組高級督察蘇子淵表示，早前接獲13歲女童報案，稱於11月在網上結識網友，被唆使下向對方傳送自拍裸照，其後被對方以公開照片作威脅，要求提供更多裸照。經深入調查後，警方鎖定涉案男子，昨日在沙田區寓所拘捕姓李男子。涉嫌促致未滿16歲的人製作色情物品、管有兒童色情物品及刑事恐嚇。

警方在他的手機發現逾200張裸照，初步調查相信案件涉及超過10名女童，正聯絡其他事主，案件由將軍澳警區重案組第一隊跟進。

警方提醒市民，使用互聯網時應小心謹慎，家長亦應與子女加強溝通，以防子女墮入圈套。警方呼籲同類案件的受害人如未報案，盡快與警方聯絡；市民如有相關資料提供，可致電3661 0742與將軍澳警區重案組第一隊聯絡。

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