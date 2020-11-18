鄧炳強名下單位轉按3個月　上周突還清貸款 (22:29)

土地登記冊顯示，鄧炳強2017年以625萬元購入置富花園單位，獲匯豐銀行批出不定額按揭（All Monies），外界未能得知貸款額。今年8月，他將按揭轉到中銀香港，同樣為不定額按揭，至本月10日還清中銀香港貸款。按揭文件註明，如提早償還全部或部分貸款，銀行有權收取利息。

曾任銀行法規部調查主任的民主黨屯門區議員盧俊宇表示，提早還清貸款涉及罰息和律師費等，認為事件不尋常，推測鄧炳強8月時將物業轉按至中銀香港，以至近日再向中銀「贖契」，均涉政治考慮。盧俊宇指出，「贖契」一般分為客戶主動或銀行要求，據他經驗判斷今次應是銀行要求，鄧炳強是被動，而一般在按揭首年提早還清貸款的罰息率為2%。

盧俊宇續稱，銀行就美國制裁名單慣常做法是即時終止被制裁者的戶口及銀行服務，現時銀行僅逐步處理，拖這麼久屬不正常，料美國財政部一旦再向銀行施壓，銀行或會加快中止與被制裁者業務往來，免受第二級制裁，屆時其他被制裁港官可能亦需提早清還貸款。

至於其他被制裁官員，土地註冊處資料顯示，保安局長李家超及警務處國安處高級警司李桂華各持有麗港城一單位，均未向中銀香港還清按揭；警務處副處長（國家安全）劉賜蕙持有的嘉富臺單位由創興銀行承按，亦未還清貸款。

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