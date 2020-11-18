新冠肺炎｜酒店旅館納入表列處所　酒店檢疫者不得接受探訪 (21:25)

食物及衛生局表示，留意到近期市民到旅館、酒店度假（staycation）增加，早前本港更出現staycation感染群組，衛生風險不容忽視。新規例將加強第599F章及第599G章的執法效力，包括將第599G章下禁止群組聚集的規定，延伸至第599F章下表列處所中的非公眾地方（例如會址內的地方）。

衛生署亦在今日起收緊要求，所有於酒店接受強制檢疫者，檢疫期內不得接受探訪。如受檢疫者需補充物資或食物，可由親友或酒店職員協助放於房門外，讓受檢疫者在沒有面對面接觸的情況下拿取。

如果受檢疫者需他人照顧，需先獲衛生署批准，照顧者並需同時在酒店內進行檢疫，直到檢疫期完結。任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點或容許探訪者進入接受檢疫酒店房間，均屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元。

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