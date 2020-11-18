「佔旺畫家」涉6．21圍警總掟雞蛋　9項控罪罪成還押候判 (21:51)

因此案已還押16個月的被告潘浩超（33歲），透過辯方求情時稱，被告當晚只用了雞蛋「可以話係最脆弱武器」，他只是「姿態上表達」，多於欲損毁財物或傷害警員，望法庭輕判。另控方在被告罪成後透露，被告過去曾有23次定罪紀錄，涉33項罪名，包括刑毁、傷人、襲警及非禮等。

裁判官劉綺雲裁決時指出，9名作供警員誠實可靠，即使部分警員在記事冊紀錄上有遺漏，以及未有拍下遭雞蛋弄污的圓盾、衣物等便拿去清理，但當日該些警員職責為防禦，並非搜證，認為情況屬可理解。

劉官續指，被告當晚大力向警員扔雞蛋，應知道部分雞蛋或落在警總內；而當日大批示威者有組織地包圍警總及堵塞交通，並在場叫「黑警可恥」、「撤回暴動定性」等口號，集會明顯有共同目的，故裁定被告9項控罪全部罪成。

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