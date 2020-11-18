言論被指涉違港區國安法　科大教授李靜君反駁原意遭扭曲 (19:33)

香港科技大學鍾士元博士社會科學教授李靜君今年5月曾出席美國組織「香港民主委員會」（Hong Kong Democracy Council，HKDC）網上論壇，《大公報》及《文匯報》近日報道指出，她當時在論壇說香港不屬於中國，稱她涉違《港區國安法》。李靜君今日（18日）反駁，稱報道及評論扭曲了她在論壇上英語發言的原意，當時她說香港是一個全球城市，說「Hong Kong belongs to the world」，所指的是香港與國際社會在文化、意識及經濟層面上有多方聯繫及深厚交往。她說有關報章「斷章取義，錯誤地把『belongs』翻譯成主權上的管屬」，又表示5月時仍未有《港區國安法》。
李靜君並稱，相關報道聲稱她是HKDC成員，但事實上自今年6月30日起，她已經脫離該組織，亦再沒有與該組織有任何聯繫。
李靜君過去25年來一直從事當代中國發展研究，在香港中文大學和美國加州柏克萊大學獲取學位。
據《大公報》日前報道，她今年5月出席HKDC網上論壇，論壇內容討論國安法的推行。同場嘉賓有前香港眾志秘書長黃之鋒、「佔中」發起人戴耀廷等。《大公報》指出，李靜君在論壇上聲稱香港屬於全世界，是一個國際城市，又稱「我不認為香港屬於中國，而是屬於全球」。