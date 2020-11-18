言論被指涉違港區國安法　科大教授李靜君反駁原意遭扭曲 (19:33)

李靜君並稱，相關報道聲稱她是HKDC成員，但事實上自今年6月30日起，她已經脫離該組織，亦再沒有與該組織有任何聯繫。

李靜君過去25年來一直從事當代中國發展研究，在香港中文大學和美國加州柏克萊大學獲取學位。

據《大公報》日前報道，她今年5月出席HKDC網上論壇，論壇內容討論國安法的推行。同場嘉賓有前香港眾志秘書長黃之鋒、「佔中」發起人戴耀廷等。《大公報》指出，李靜君在論壇上聲稱香港屬於全世界，是一個國際城市，又稱「我不認為香港屬於中國，而是屬於全球」。