周梓樂死因庭｜警供稱「無催淚煙喺停車場」　庭上昨播新聞片顯示肇事停車場被煙霧圍繞 (19:49)

劉協成稱，該發催淚彈頭撞落玻璃幕牆，反彈到路面，「入唔到停車場」。陪審團追問，當時其他同僚所發射的催淚彈有否射入停車場，他說「見唔到有彈入咗去」，「無催淚煙係停車場」。

他續說，第4小隊同日1時10分進入尚德停車場A驅散示威者。他表示，小隊在2樓看見幾名消防員及身穿「救護」字樣反光衣的人「好慌忙做緊嘢」，以及聽到有人大叫「處理緊個傷者」；又稱因為有人已處理，小隊沒停留，繼續向前驅散。

他其後補充說，小隊指揮官黃家倫指示隊員去了解傷者情況，隊員返回作「簡單匯報」說有人受傷。陪審團再追問，當時他何以得知有人受傷，他說是小隊隊員之間傳話，而非直接由被派去了解的隊員口中得知。

庭上昨日（17日）播放有線新聞的網上直播，畫面上的時間為去年11月4日凌晨1時，數十名防暴警員在廣明苑外戒備。片段出現兩下槍聲，肇事停車場的2、3樓均有煙冒出，並有煙霧圍繞。

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