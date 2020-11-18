周星馳遭前女友于文鳳追逾7000萬佣金　周星馳：口頭協議僅戀人情話 (17:45)

原告于文鳳由前律政司長、資深大律師袁國強代表，被告周星馳則由資深大律師文本立代表，原告及被告今日皆沒到庭，只有周星馳姊姊周文姬聽審。

于文鳳一方陳辭指出，她與周星馳1997年成為情侶，兩人除是戀人，同時是商業伙伴，兩人於2002年聖誕節達成口頭協議，周星馳要在于文鳳推薦他投資的項目得益中，抽取10%作佣金贈予于文鳳，有關項目包括山頂豪宅「天比高」、大埔豪宅「比華利山」3個單位連5個車位，以及周星馳旗下投資基金等項目，涉款超過7000萬元，惟于文鳳至今仍未獲得任何佣金。

周星馳一方承認，兩人拍拖13年，他承認2002年某夜與于文鳳在山頂普樂道7號大宅共晉晚餐後，兩人在陽台愉快地觀賞維港景色時，曾答應于文鳳將投資獲利10%贈予她，但他堅稱這是男女朋友拍拖時，愉快氣氛下作出的口頭承諾，並無法律效力。

揭于文鳳曾用周星馳錢投資蝕1300萬

周星馳一方又揭露，于文鳳曾用他的錢投資失利至少1300萬元，形容于文鳳猶如「採摘櫻桃」（cherry-picking），對周星馳投資損失的款項「扮睇唔到」，更形容他給予資金于文鳳投資，就像「嫲嫲給錢孫兒打麻將」，乃出自愛意，沒有商業目的。案件明（19日）續。