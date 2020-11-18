涉立法會潑臭水被捕　陳志全：沒料到被控侵害人身罪　當局選擇性檢控 (15:35)

陳志全稱，今早約6時有6名警員到其住所進行拘捕，指出在本月初因被指在5月8日的內會上違反《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」被捕時，已料到會再因潑臭水事件被捕，但估不到這次不但被控違反《立法會（權力及特權）條例》的「藐視罪」，更指他施放有毒物品，控告他違反《侵害人身罪條例》中「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用或企圖施用有害物品」罪。他強調當日無意圖傷害任何人，稱有關行為只是抗議立法會主席梁君彥限時辯論，形容當局以該罪名控告他，猶如將其行為當成「生化襲擊」。

他稱，過往議員有示威行動，甚至在議會內擲物，極少會被拘捕及落案控告，認為這次拘捕反映政府如何「窮追猛打」，以最嚴苛的法例來控告。他又稱，自己私人檢控郭偉強案，警方以證據不足終止調查，批評警方及律政司選擇性檢控。

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