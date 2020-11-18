新冠肺炎｜中大研究：首兩波疫情酒吧病毒傳播次數多而廣 (15:49)

中大醫學院何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山分析，酒吧等娛樂場所的傳播次數多而廣，原因之一是受感染者於酒吧活動會較多接觸到陌生人，而逗留時間以小時計，繼而各自在自己的生活圈子傳播；相比之下，市民逗留在食肆的時間較短，亦少與陌生人接觸。

他表示，本港第一及第二波疫情期間，有324宗確診個案與本地傳播有關，個案分佈在123個群組，其中63%涉及家庭，但李瑞山指出，從感染家庭再對外傳播的情況不多。

SARS時擔任衛生福利及食物局長、現為中大醫學院醫療體系及政策研究所總監楊永強稱，本港防疫措施已做得很好，惟只要新型冠狀病毒仍存在於社區便有傳播風險。他認為，若市民不鬆懈，有病徵立即做病毒檢測，政府能做好風險評估，本港可避免第四波疫情。