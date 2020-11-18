新冠肺炎｜中大研究：首兩波疫情酒吧病毒傳播次數多而廣 (15:49)

香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院分析本港新型冠狀病毒的感染群組及傳播鏈，研究指出，在本港首兩波疫情（1月至5月）期間，娛樂場所是傳播次數最多的「主要接觸環境」，共牽涉逾90宗確診個案，其涉及的「延續接觸環境」範圍亦是最大，即傳播鏈最長，其中一個酒吧群組在26日內延伸至30個其他群組。
中大醫學院何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山分析，酒吧等娛樂場所的傳播次數多而廣，原因之一是受感染者於酒吧活動會較多接觸到陌生人，而逗留時間以小時計，繼而各自在自己的生活圈子傳播；相比之下，市民逗留在食肆的時間較短，亦少與陌生人接觸。
他表示，本港第一及第二波疫情期間，有324宗確診個案與本地傳播有關，個案分佈在123個群組，其中63%涉及家庭，但李瑞山指出，從感染家庭再對外傳播的情況不多。
SARS時擔任衛生福利及食物局長、現為中大醫學院醫療體系及政策研究所總監楊永強稱，本港防疫措施已做得很好，惟只要新型冠狀病毒仍存在於社區便有傳播風險。他認為，若市民不鬆懈，有病徵立即做病毒檢測，政府能做好風險評估，本港可避免第四波疫情。
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