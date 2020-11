張祺忠涉殺妻｜張祺忠否認因妻存400萬空頭支票動殺機　控方質疑案發時冷靜像做「工程實驗」 (13:21)

港大機械工程學系副教授張祺忠在港大宿舍偉倫堂涉殺妻一案,今(18日)在高等法院續審。控方指出,張祺忠因妻子在未經他同意下,於案發前一日向銀行存入400萬元的空頭支票而感憤怒,擔心她將存入另外兩張空頭支票,遂刻意殺害對方,形容過程猶如他進行工程學的實驗一樣(like doing one of your engineering experiment),張祺忠一概否認。