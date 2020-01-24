張祺忠涉殺妻｜張祺忠否認因妻存400萬空頭支票動殺機　控方質疑案發時冷靜像做「工程實驗」 (13:21)

被告張祺忠被盤問時稱，他與妻子以「長命契」持有物業，但他們從未向律師查詢有關意思，但以其個人理解，他認為「長命契」即「邊個長命啲邊個繼續持有」。

針對妻子曾斥他工作量過多、不要求升職等，被告稱明白妻子出於好意，但礙於妻子的性格和表達方式，說話內容會「過晒火位」，「如果我唔即刻跟佢意思做，佢會即時大鬧」，令他「有個傷害喺到」。

控方指出，被告殺妻一事與對方和女兒爭執，以及出言侮辱被告一事無關，被告因妻子未經他同意，向銀行存入400萬元的空頭支票而憤怒，亦擔心對方將存入另外兩張分別600萬元和670萬元的空頭支票，遂刻意用電線殺害妻子，以及用鉗子將電線打結，以確保妻子死亡，被告一概否認。

控方續指出，被告殺害妻子時冷靜、受控，亦沒患上抑鬱症，被告一概否認，形容自己當時不知道患病，後來見精神科醫生，才得悉患病。

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