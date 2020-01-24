周梓樂死因庭｜被問路障阻消防車或延救治　警指揮官：有更高層次考慮　找出暴力示威者 (12:56)

時任東九龍衝鋒隊第4小隊指揮官高級督察黃家倫今早繼續作供。代表死者家屬的大律師鄭淑儀問到，黃家倫去年11月4日凌晨下令隊員向肇事停車場發射多枚催淚彈，有否考慮對停車場的人構成危險；黃家倫表示，停車場2、3樓的示威者向警員使用「致命武器」，考慮武力比重，催淚彈會令人不適，可用作驅散人群。被問到為何向密封建築物而非公開地方發催淚彈，黃家倫表示要視乎環境因素及「對其他無辜市民的威脅」，又稱警員從地面向停車場上層射催淚彈，擊中車輛、釀成意外的機率不大。

鄭淑儀問及，黃家倫所屬小隊發射催淚彈後進入停車場，其間發現一名傷者，為何事後沒有跟進傷者情況。黃家倫稱，消防員當場表示人手足夠，加上警員事後處理一連串事件，無可能返回停車場幫忙。

鄭淑儀遂指出，現場有兩架消防車被路障堵塞，無法駛入附近路口，加上傷者傷勢嚴重，警方有否考慮傷者如何離開停車場接受診治。黃家倫稱有「更高層次的考慮」，要找出「隱藏的暴力示威者」及「清除威脅」，從而保障所有人安全。

鄭淑儀又問到，黃家倫在庭上講述警員進入停車場的時間，與閉路電視所示的有6分鐘誤差，黃家倫承認行動前沒有與同袍「對表」核對時間。

黃家倫接受鄭淑儀提問後，大律師熊健民申請代表警務處長列為本案有適當利害關係一方，獲裁判官批准。

周梓樂死因庭 相關報道：

警見義務急救員消防處理傷者 被指「唔好騷擾救人」遭要求離開 (2020年11月17日)

警事發日向尚德停車場2、3樓發射5枚催淚彈 (2020年11月17日)

周梓樂與父最後通訊 叮囑父關窗防催淚煙 父庭上一度哽咽 (2020年11月16日)