醫生禁發布醫療服務折扣資訊　梁家騮提司法覆核 (20:45)

申請人為梁家騮；答辯人為香港醫務委員會。入稟狀透露，申請人為百度內視鏡中心有限公司的其中一名董事及股東，該公司營運百度醫療及內視鏡中心，而申請人為中心「專科團隊」成員之一。

入稟狀提及，中心在2018年刊登宣傳「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」的印刷及網上廣告，內容包含提及折扣後價錢，網上版另寫有「早鳥優惠」，事後申請人接獲答辯人通知，有人投訴申請人涉違專業操守，因《香港註冊醫生專業守則》限制本港註冊醫生不得「以招徠病人或兜攬生意為目的」發表資料。申請人回應相關篩檢獲政府支持及鼓勵，不應與醫學美容等非必要服務相提並論，惟答辯人仍定於今年12月8日就事件進行研訊。

申請人說，言論自由包括刊登廣告權利，雖不爭議基於公共衛生下發放醫療資訊的限制，亦接受在部分情況下，優惠推廣會令醫療服務商業化及影響病人判斷，但守則卻一刀切限制醫生不能提供醫療服務的折扣資訊，以及在診症室以外地方展示或發布確實收費，對醫生的言論自由構成不合比例的限制。

申請人表示，從答辯人過往研訊決定可見，醫委會的主要關注在於不實廣告或會誘導病人選取一些非必要的醫療服務，故認為現時守則的限制過度寬闊。