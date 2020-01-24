上呼吸道感染｜多9校爆發上呼吸道感染涉逾200學童 (20:12)

新增7宗爆發個案：

．聖公會聖雅各小學：21名介乎6至10歲學童，自本月12日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，11人已經求醫

．塘尾道官立小學：23名介乎6至8歲學童及4名職員，自本月6日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，24人已經求醫

．香港培道小學：28名介乎6至8歲學童，自本月10日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，21人已經求醫

．播道書院：21名介乎6至10歲學童，自本月8日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，14人已經求醫

．沙田循道衛理小學：20名介乎6至9歲學童及1名職員，自本月8日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，16人已經求醫

．順德聯誼總會李金小學：29名介乎6至8歲學童，自本月9日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，18人已經求醫

．東涌天主教學校：23名介乎6至11歲學童，自本月10日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，20人已經求醫

．匡智翠林晨崗學校：17名介乎6至18歲學生及6名職員，自本月9日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，4人已經求醫

．匡智元朗晨曦學校：20名介乎6至18歲學生及11名職員，自本月6日起咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，11人已經求醫

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