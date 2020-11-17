油麻地大火｜生還者憶曾找滅火筒不果　「火勢3秒內迅速蔓延」 (19:24)

Kiran與妻子居於涉事唐樓2樓一個300呎單位。他和妻子及朋友今午（17日）回到單位取文件及食物，又透露朋友的工作證遺留在家中，過去兩日無法上班。由於涉事唐樓至今午仍未解封，他們與在場警員溝通逾10分鐘始獲准放行。

Kiran表示，事發時他正在餐廳一房間內用膳，突然聽到有人大叫「fire、fire」，Kiran到房外了解，發現大門位置有小火，餐廳內的人表現緊張、不斷大叫，Kiran呼籲在場者冷靜，並嘗試尋找滅火筒，「我大概只擰轉臉兩、三次，火已燒到大門上」。Kiran未及找到滅火筒，火勢已在3秒內無聲地迅速蔓延，他只好設法逃生。

Kiran憶述，當時一度感到輕微缺氧，他以硬物敲打窗框，終成功破窗爬出單位外一個建築棚架上呼救，隨後再有3人從另一扇窗中爬出待救，「我也感到緊張，如果當時我無法把窗打破，那怎麼辦？」逃生期間，Kiran的腳及背部受輕傷。