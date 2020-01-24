立法會議員被DQ｜基本法委員韓大元：人大常委會決定議員資格　為維護國家主權尊嚴 (18:55)

韓大元認爲，反對派可以擁有其政治信仰，並就政府施政提出尖銳批評及監督政府，但前提是尊重國家主權和憲政秩序，稱這是國民基本義務、公職人員的基本倫理。他表示，香港需堅持愛國者治港的憲法和《基本法》原則，並不斷完善《基本法》的相關制度。他又稱，國家主權屬不能動搖的問題，「沒有國家的統一、領土完整，所謂的兩制就無從談起」。

全國人大常委會法工委副主任張勇在同一場合發言表示，維護國家安全屬中央事權，若將責任完全放在地方政府身上，是其不能承受的重。他強調北京、上海、香港等各地需統一維護國家安全的標準，不能有些高、有些低。

張勇：挑戰中央權力利用香港滲透破壞內地屬國安「紅線」

張勇稱中央針對香港維護國家安全，提出3條不容觸碰的「紅線」，包括危害國家主權安全、挑戰中央權力和《基本法》權威，以及利用香港對内地進行滲透、破壞。張勇表示，中央就此反覆強調，「但有個別人士充耳不聞，背道而馳，漸行漸遠」。他說，制定《港區國安法》只是起步，認爲「法律的生命、權威在於實施」，指出港府應盡早完成本地立法，並有效激活有關維護國安的原有法律。

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