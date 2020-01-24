新冠肺炎｜再有的士司機初步確診源頭不明　莊士倫敦廣場日更保安染疫疑更衣室播毒 (17:18)

初步確診的士司機詳情：

．76歲男子，與家人同住沙田愉田苑愉澤閣，11月10日有輕微咳嗽，11月16日感氣喘，到急症室求醫

．的士屬「自己車」，平日朝九晚八駕車，主要在九龍區工作

．有參與運輸署為的士司機安排的新冠病毒測試，對上一次於10月進行的測試結果呈陰性

．一名被列為密切接觸者的家人在何文田旅港開平商會中學工作，學校要大清洗及暫時停課等候該密切接觸者的檢測結果

初步確診莊士倫敦廣場日更保安詳情：

．50歲男子，居於葵涌葵盛西邨第6座，無病徵

．在莊士倫敦廣場夜更保安（個案5439）確診後，主管安排其他員工到梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心接受新冠病毒檢測，男病人於11月15日到該處採樣，檢測結果呈陽性，疑共用更衣室致交叉感染，衛生防護中心要求日更10多名員工全部檢疫

．同住82歲男家人11月14日開始有輕微咳嗽，目前亦初步確診，他平日多在住所附近散步，亦會到龍順軒海鮮酒家飲茶

新冠肺炎 相關報道：

今增4宗確診 西環創業商場地盤管工染疫源頭不明

理大研究：10月疫情始於尼泊爾印度輸入 涉酒吧院舍Staycation群組 料1/4個案機場走漏

近萬場所參與 「安心出行」首日少人知 有市民不信政府嫌麻煩拒用