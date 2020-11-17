劏房戶尾隨女鄰居返房企圖強姦　今認罪12月底判刑 (17:40)

被告黎育民（50歲）承認一項企圖強姦罪，即去年9月18日企圖強姦女子X（38歲）。

控方案情指出，被告與X一樣居於屯門，兩人自2014年起已是劏房戶鄰居，共用洗手間。去年9月，劏房業主要求所有租客遷出，被告同月18日早上在洗手間碰見X，遂向她表示愛意，又稱想與她性交。

X感吃驚，遂返回房間，豈料被告強推房門，並將X按壓牀上，試圖脫去X內褲，又上下其手大肆非禮。被告在過程中向X說，自己年過50歲仍未交過女友，亦未曾嫖妓，甚至被人取笑跟X為鄰多年仍未與X上牀，反問X為何不肯與他性交。

X最終腳踢被告私處使他停止，惟被告不願離開，一邊親吻X雙手，一邊訴說自己沒錢沒住處，求X給他女裝內褲，以及要求她用手機拍照予他看。X給了被告200元，叫他先行離開，稍後會拍照給他看，終致電親友求助及報警。被告其後被捕，警誡下表示因一時性欲而犯案，又稱擔心搬走後再見不到X。

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