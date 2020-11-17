新冠肺炎｜今增4宗確診　西環創業商場地盤管工染疫源頭不明 (16:52)

源頭不明本地個案（個案5470）：

．29歲男子，獨居元朗采葉庭12座，11月12日喉嚨痛，當日曾向私家醫生求醫；11月15日到元朗的社區檢測中心接受新冠病毒測試，病毒數值（CT value）19，顯示病毒量較高

．從事工程管工，公司在荔枝角瓊林街陸佰中心，但每周有兩、三天會到西環創業商場地盤工作，最近一次上班是11月16日；在荔枝角的公司10多名同事，以及曾與患者一同吃飯的一、兩人要檢疫，西環工作地點40多名工作人員要接受新冠病毒檢測

．病人的家人曾到其住所協助執屋，列為密切接觸者要檢疫

．衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人除於潛伏期內曾與人吃過「一餐半餐」飯外，無其他特別或高危活動

3宗輸入個案當中，兩名機組人員分別由土耳其和德國到港，其中一人11月15日發病，另一人無病徵。餘下一人由英國到港，無病徵。

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