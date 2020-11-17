龍緯汶認非禮猥褻兩女童　還押周四判刑 (14:33)

被告龍緯汶（46歲）承認兩項非禮、三項向16歲以下兒童作猥褻行為及各一項製作兒童色情物品及管有兒童色情物品，事主分別是年約6歲的X及4歲的Y，均屬非華裔。代表律師求情稱，X對被告的年邁母親很好，故被告對X有強烈愛意，希望她長大後能成為其女朋友。

案情指出，被告曾向X和Y的家庭提供服務，與X一家關係密切，不時帶X及其11歲哥哥玩耍。去年3月，X向哥哥投訴被告有不當行為，哥哥遂把電話放在被告的辦公室廁所內拍攝，其後拍到被告脫下X的內褲，並拍攝其私處，事件始被揭發。

被告被補後承認事件，又承認曾多次在辦公室及李鄭屋游泳池摸X的私處和臀部，以及拍下X私處的照片。他在警誡下表示，因經常照顧X而把她當成女朋友，明白兩人不能發生性行為，故拍她的照片來欣賞。

警方之後發現另一名受害者Y，被告承認Y曾在兩人淋浴時為他手淫，其間被告拍攝了片段，亦曾拍攝Y的裸照，警方及後在其電話內發現19幅X及Y的裸照，以及手淫片段。

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