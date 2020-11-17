周梓樂死因庭｜警事發日向尚德停車場2、3樓發射5枚催淚彈 (14:15)

黃家倫稱，當日零時35分，第4小隊到達唐俊街支援第3小隊，並發現有150至200名示威者在廣明苑地面聚集，另有40至50人在尚德停車場A高層。黃家倫說至零時40分，示威者向警方擲玻璃樽等雜物，為確保警員安全，他命令警員發射催淚彈，當時向停車場高層發2枚催淚彈，地面則發18枚。及後警方向前推進，至1時08分，第4隊向停車場2、3樓發射3枚催淚彈。

被問到知否彈殼動向，黃家倫稱他不肯定，「一係撞外牆反彈，一係射入去天花彈到地下」。他表示至1時10分，第4小隊進入停車場驅散示威者。

時任東九龍衝鋒隊第3小隊指揮官的高級督察郭俊希供稱，第3小隊當日零時23分到在唐明街唐俊街交界佈防。庭上播放有線新聞網上直播畫面，顯示有警員於11月4日凌晨1時向尚德停車場A內射催淚彈，該處有煙。郭俊希稱是第4小隊所發的催淚彈，而他所屬的第3小隊從未進入停車場掃蕩。

周梓樂父親周德明昨日（16日）在死因庭上供稱，周梓樂去年11月3日晚上11時40至45分離開富康花園住所，翌日零時48分曾以WhatsApp提醒父「要關窗」以防催淚彈。聆訊午續。

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