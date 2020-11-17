油麻地7死大火　8歲死者同班同學感難過 (13:15)

Ryan就讀的佐敦道官立小學發新聞稿證實一名小三學生與其父親，以及同校另一小六生的父親在火警中喪生，校方已啟動危機處理小組，聯絡教育局派出教育心理學家輔導師生。

Alisha說，Ryan是足球隊隊員，為人幽默、外向，他們經常一起開玩笑。意外後，班上同學及老師均傷心落淚，部分同學包括Alisha在班房內談論事件。Alisha希望Ryan家人不要難過及向前看，又說「他現在一個快樂的地方。」

Alisha表姐Pam補充說，Alisha得悉事件後十分難過，一度問她可以如何把信交給Ryan。Pam說，平日只有她前來接表妹放學，今日Alisha的姨姨也到學校接她，並為她送上擁抱。

家長Gurung Rossan的兒子是Ryan同學，兒子知悉Ryan死訊後難過落淚。Gurung Rossan說，因擔心學生情緒，校方提醒家長不要經常在家中提起此意外，目前回家後會避談意外中誰人喪生，只對兒子說：「他們已變了星星」。Rossan同樣形容Ryan外向、自信，勇於表達己見，又說Ryan一家「lovable」。他對事件感到難過。

Rossan另說，意外後資訊混亂，他至今仍未能掌握死傷者人數，表示不明白為何一場火災可以導致如此嚴重的傷亡。他表示，現時社群中不斷討論事件，了解他們可以做到什麼。